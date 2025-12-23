Türkiye katliama dur diyecek

İstanbul'da 2026'nın ilk gününde Gazze için büyük yürüyüş düzenlenecek. Yüzlerce sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Milli İrade Platformu, İsrail'in Gazze'deki katliamına "dur" demek için Galata Köprüsü'nde bir araya gelecek. Türkiye'deki 308 Sivil Toplum Kuruluşu'nun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, basın toplantısı düzenledi. TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, yaptığı açıklamada vatandaşları yürüyüşe davet etti.

'İTTİFAKA İHTİYACIMIZ VAR'

Erdoğan, uluslararası kuruluşlar ve İsrail'in kendi insan hakları örgütlerinin dahi yaşananları soykırım olarak tanımladığını ifade etti. Bilal Erdoğan, "İnsanlık ittifakına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığı gibi Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar da hiçbir zaman olmadığı kadar artmış durumda. Bunu da bütün uluslararası kuruluşlar yerinde tespit ediyorlar" dedi. Tanıtım toplantısında açıklama yapan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise şöyle söyledi: "Bugün 21. Yüzyılda 7 aylık bir bebek soğuktan çadırında donarak ölüyorsa hangi sistemden hangi adaletten bahsedebiliriz? Dünya barışını Batı'nın kukla liderlerinin insafına terk etmemeliyiz. 1 Ocak 2026 sabahı saat 08.30'da unutmadığımızı göstermek için Galata Köprüsü'ne gelin." Buluşma öncesi yapılan basın toplantısına ayrıca Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da katılarak açıklamalarda bulundu. 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'ndeki Gazze buluşmasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri de katılacak. Özbek, "Galatasaraylıları Galata'ya davet ediyorum" derken Adalı da "Sesimizin daha gür çıkması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.