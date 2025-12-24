  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Politika AK Partili İnan'dan Netanyahu'ya tepki

AK Partili İnan’dan Netanyahu'ya tepki

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

AK Partili İnan’dan Netanyahu’ya tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis ile Tel Aviv'de gerçekleştirdiği üçlü zirvede yaptığı ve isim vermeden Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. İnan, "Tarihi çarpıtarak konuşan bir işgal şebekesinin sözleri hüküm doğurmaz. Şehirleri yerle bir eden, çocukları katleden, bombalarla insanları enkaz altında bırakan; açlığı ve ablukayı devlet politikası haline getiren bir zihniyetin 'bağımsızlık' kelimesini ağzına alması ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA