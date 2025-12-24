Mekke’de Türk kafilesine otobüs çarptı

Umre ibadeti için Suudi Arabistan'da bulunan Türk umreci kafilesine Mekke'de otobüs çarptı. Meydana gelen kazada Sakarya'nın Hendek ilçesinden Abidin Dağköy yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

EŞİ DE YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Hendek ilçesi Eski Bıçkı Mahallesi'nden 59 yaşındaki Abidin Dağköy, umre ziyareti kapsamında bulunduğu Mekke-i Mükerreme'de kazaya karıştı. Umrecileri otellerden Harem-i Şerif'e taşıyan ring seferi yapan bir otobüs, Mahbes'ül Cin mevkiinde tünel girişine yakın noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Türk umreci kafilesine çarptı. Mahbes Garajı yakınlarında meydana gelen kazada, otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Abidin Dağköy, olay yerinde yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Dağköy'ün eşi Emine Dağköy ve Birol Yalçın'ın ise kazada ağır yaralandığı ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.