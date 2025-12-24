Başkan Erdoğan, 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "İnsan sorgulayan bir varlıktır. Bilimin en temel özelliği ise evrenselliğe dayalı olmasıdır. Dünyanın farklı yerlerinde üretilen bilimsel bilgi, etkileşim halinde sürekli gelişir ve güncellenir: Bu alanda önde gelen ülkeler arasındayız. Astronomiye ilişkin çalışmalar, kendi zamanının çok ötesinde bir işleve sahip olan takvimlerle, su saatleri dahil birçok araçla bizde bin yıl öncesine uzanmaktadır. Geleceğimizi bilimle inşa etmek zorundayız" dedi.

'GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ'

"Bilim insanlarımıza büyük destekler sağlıyoruz" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Son 23 yılda 36 projeye 153 milyar lira kaynak tesis ettik. 415 bin 119 bilim insanımıza 46,5 milyar lira destek verdik. Öğrenen, öğreten, üreten ve ülkemize katkı vermek isteyen gençlerimizin yanında oluyoruz. Savunma sanayi alanında geldiğimiz noktayı herkes görüyor. Pek çok ülkenin imrenerek baktığı çalışmalara imza atıyoruz. 2028-2029 yıllarında Türkiye Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital köprü kuracak. Ülkemiz bölgenin veri üssü konumuna gelecek. Dünyanın en iyileri arasında yer alacağımız bir lige yükseliyoruz. Balıklar ürküyor tarzı absürt argümanlarla önümüzü kesmek isteyenlere rağmen yeni buluşlara devam edeceğiz. Engellere rağmen ülkemizi bir üst lige çıkardık."

"2026 BİZİM İÇİN HASSAS BİR YIL"

Başkan Erdoğan AK Parti MKYK toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine ilişkin Erdoğan, "Muhalefetin milletin derdine dair bir vizyonu olmadığını bir kez daha gördünüz. Meclis'te tatsız bir durum yaşandı. Ancak bizim gündemimiz Türkiye'yi büyütmek. Muhalefetin bu tutumuna takılmadan Türkiye'nin gerçek gündemine odaklanacağız. 2026 senesi, müteakip seçimlerle ilgili hazırlıklarımız bakımından önemli bir süreci kapsıyor. 2027'ye çok güçlü girmek istiyoruz. Partimizin ve iktidarımızın surlarında gedik açılmaması için çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

'ANADOLU BİR OLGUNLAŞMA MERKEZİ'

Erdoğan, "Tarihte iz bırakan medeniyetler, insanlığa yön veren şahsiyetler üzerine inşa edilmiştir. Yani en geniş anlamıyla Anadolu coğrafyası, büyük şahsiyetlerin adeta yetişme ve olgunlaşma merkezidir. Biz yalnızca hayatta olan ilim ve gönül erbabımızla değil, toprağın altındaki münevverlerimizle de yaşayan bir milletiz. Eserlerimizle, fikirlerimizle, bu topraklarda yetişen alimlerimizle bilime ve insanlığa geçmişte çok önemli katkılar yaptık. Hükümet olarak bilimsel faaliyetleri her alanda destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

TÜBİTAK, 2025 yılında toplam 2 Bilim Ödülü ve 9 Teşvik Ödülü verdi. Ödüllendirilen bilim insanları, 8 farklı üniversiteden gelerek bilimsel çeşitliliği temsil etti. TÜBİ- TAK Bilim Ödülü'ne Prof. Dr. Alper Kiraz ve Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen layık görüldü. TÜBİTAK Teşvik Ödülü ise Doç. Dr. Çağatay Dengiz, Doç. Dr. Talip Serkan Kasırga, Doç. Dr. Safacan Kölemen ve Doç.Dr. Levent Beker'e verildi. TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri de Prof. Dr. Mutlu Özcan ve Prof. Dr. Dirk M. Herman'a verildi.