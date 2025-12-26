Balıkesir CHP’de rüşvet skandalı

CHP'nin Balıkesir Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin, rüşvet iddiaları sonucu CHP İl Merkezi tarafından görevden alındı. Bir parti temsilcisinin işe yerleştirme konusunda yardımcı olduğu ve Hakan Keskin adına 50 bin TL talep ettiği telefon görüşmeleri sosyal medyada yayınlanınca CHP Balıkesir İl Başkanlığı yönetim kurulu toplanarak ihraç kararı aldı.

İHRAÇ TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, "Değerlendirme sonucunda, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin ve Altıeylül İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halit Öztürk'ün görevlerinden alınarak, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevklerine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. Keskin ayrıca parti disiplin kuruluna sevk edildi. Hakan Keskin ise yaptığı yazılı açıklama ile suçlamaları reddederek, "Hakan Keskin'in olduğu yerde akçeli işler olmaz" açıklamasında bulundu.