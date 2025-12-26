Çankaya Otoparkı tahliyesi ertelendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan Çankaya Katlı Otoparkı'nın tahliye tarihini, gelen tepkiler üzerine erteledi. Yılbaşından sonra İZELMAN işletmeden çekilecek; gözler çoğunluk hissesine sahip olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne çevrilecek. Hafta başında otopark girişine asılan afişlerle, İZELMAN'ın 25 Aralık Perşembe günü işletmeyi bırakacağı ve otoparkın kullanıma kapatılacağı ilan edilmişti. Ancak bu karar, yılbaşı alışverişinin en yoğun olduğu dönemde Kemeraltı esnafını ve bölge sakinlerini ayağa kaldırdı. Yeni takvime göre otopark, 1 Ocak tarihine kadar hizmet vermeye devam edecek.