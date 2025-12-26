Futbolda şike kumpasına yeni operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamuoyunda "2011 yılında futbolda şike soruşturması" şeklinde bilinen, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım da olmak üzere spor camiasından birçok kişinin hedef alındığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Söz konusu süreçle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında TFF eski Başkanvekili Lütfi Arıboğan, TFF eski Genel Sekreteri Ebru Köksal, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ile TFF eski Baş Hukuk Müşaviri İlhan Helvacı'nın Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri, ayrıca e-mail yazışmaları yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü. Tespitler üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye götürüldü.

E-POSTAYLA DOSYA GÖNDERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanvekili olan Lütfi Arıboğan'ın TFF'deki kurumsal mail adresinden 4 Aralık 2011 tarihinde saat 21.00'de kendi kişisel e-posta adresine gönderilen "Emniyet Müdürlüğü Yazısı ve İsim Listesi" konulu bir elektronik posta dikkat çekti. Bu e-postada herhangi bir metin içeriği bulunmadığı ancak 'magicolor.pdf' isimli bir dosyaya rastlandı. Bu mailin Lütfi Arıboğan'ın kişisel mail adresinden 3 Temmuz sürecinde FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya ait mail adresine 7 Aralık 2011 günü saat 22.30'da gönderildiği belirlendi. Baransu ile Lütfi Arıboğan'ın 3 Temmuz operasyonundan 10 gün sonra 13 Temmuz 2011- 6 Aralık 2012 tarihleri arasında 101 adet HTS kaydına da rastlandı.