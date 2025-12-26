Gençlerin Türk Dünyası'na ilişkin tarihsel, siyasal, kültürel ve jeopolitik farkındalıklarını artırmayı hedefleyen ve Genç Memur-Sen tarafından hayata geçirilen Türk Dünyası Akademisi'nin kapanış programı Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, gençlere Türkiye Yüzyılı çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

"HAYAL DEĞİL GERÇEK OLACAK"

Bilal Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, geçmişte batının toprakların işgali öncesinde aydınların kafalarını işgal ettiğini belirterek, "Aydınlar, biz batıya benzeyerek bir yerlere gelinebileceğine inanıyordu. Sadece dıştan benzeyerek o gelişmişliğe erişemeyeceğimizi şimdi daha iyi anlıyoruz. Takım elbise ile teknolojik gelişme olmuyor. Modernitenin sadece görüntüsünü aldığımız bir dönem yaşadık. Geldiğimiz noktada, o aydın sınıf tasfiye oldu ama yeni bir aydın sınıfı da ortaya çıkmış değil. Toplumun saygı duyduğu, sözüne itibar ettiği aynı zamanda yerli ve milli olan yeni bir aydın sınıfının yükselmesine de çok ciddi ihtiyacımız var" dedi. Kültürel geçmişin sporda da izinin olduğunu ifade eden Erdoğan, Türk kültürüne dikkat çekerek, "Bizim geleneksel sporlar ile ilgili görüyoruz. Cirit sporu iki takım var. Ciritte affetmek var. Affeden takım puan alıyor. Bu neyi gösteriyor, millet olarak merhametli, misafirperver olduğumuzu gösteriyor. Yağlı güreşte mesela ustasını yenen güreşçi ustasının elini öpüyor. Batının sporunda bunları göremezsiniz. Öyle ki batının sporunda bahis, doping konuşuyoruz" ifadelerini kullandı. Türk devletlerinin bağımsızlığını kazandığı dönemlere kıyasla Türkiye'nin etkisinin bugün daha fazla olduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı bizim için bir kızıl elma. Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında tarihe damga vuracak bir Türkiye inşa edelim dedi. Bizim yolumuzu çizdi. Türkiye Yüzyılı bir hayal değil gerçek olacak" diye konuştu. Erdoğan gençlere de önerilerde bulunarak, "Böyle bir zamanda Türk dünyasını ufkunuz içerisinde yakın düşünün. Kariyerim ne olacak benim sorusunu Ankara'da mı İstanbul'da mı değil Kazakistan'da ne yapabilirim, Türkmenistan'da ne yapabilirim olarak bakın" dedi.