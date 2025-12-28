Aydın’da kentsel dönüşüm başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun müjdesini verdiği kentsel dönüşüm sürecinde ilk somut adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Aydın genelinde dönüşüm çalışmaları başlarken, Efeler ilçesindeki Orta Mahalle pilot bölge olarak belirlendi.

VATANDAŞ ODAKLI

Yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yapı stokunun incelenmesi, riskli yapıların tespit edilmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelerde dönüşüm planlarının hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Depreme dayanıklı yapılar, güçlü altyapı sistemleri ve yaşam kalitesini artıracak çevresel düzenlemelerle Aydın'ın geleceğinin güvence altına alınması hedefleniyor. Kentsel dönüşüm sürecinin ilk etaplarından biri Efeler ilçesi Orta Mahalle'de hayata geçirilecek. Yapı niteliği düşük, deprem yönetmeliği hükümlerini karşılamayan yapıların yoğun olarak bulunduğu 2,78 hektarlık alanda; afet güvenliği sağlanmış, fen ve sanat normlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturulacak. Çalışmalar, 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında yürütülecek. Başkan Özlem Çerçioğlu, kentsel dönüşümün yalnızca yapıların yenilenmesiyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, bunun güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamının temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Başkan Çerçioğlu,"Aydın'da hemşehrilerimizin güvenle yaşayacağı, depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları oluşturmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kentsel dönüşüm sürecinin şeffaf, erişilebilir ve vatandaş odaklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm adımlar atılıyor" dedi.