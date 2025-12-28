“Futbolda şike kumpası” şüphelileri ifade verdi

FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında, Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın savcılığa verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Şüpheliler, TFF'de veya kendi görev alanlarında hukuka aykırı işlem yapılmadığını, FETÖ ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını belirtti. Arıboğan, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden çekilme sürecinde TFF'nin aldığı kararı anlatarak Türk futbolunu korumak için hareket ettiklerini ifade etti. Helvacı ve Köksal, görev sürelerinde olağandışı bir durumla karşılaşmadıklarını, Gülüm ise şike soruşturmalarına dahil olmadığını söyledi.