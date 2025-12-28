Güzelbahçe’de ‘TOKİ iptal edildi’ iddiası yalanlandı

İzmir'de AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Halil Durankuş, CHP İlçe Başkanı Devrim Seyrek'in "TOKİ iptal edildi" açıklamalarına sert yanıt verdi.

Projenin revize edilerek büyütüldüğünü müjdeleyen Durankuş, toplam konut sayısının bin 590'a çıkarıldığını ve ihale sürecinin önümüzdeki hafta başlayacağını duyurarak, "Daha önce bin 70 olan bağımsız birim sayısı proje tadilatıyla bin 90'a çıkarıldı. 'İlk Evim' kapsamında planlanan 250 konut ise 500'e yükseltildi. Toplamda bin 590 konutluk proje onaylandı, revizyonu tamamlandı ve ihale haftaya geliyor" diye konuştu. Durankuş, "Algı üretmeye çalışmasınlar. İlçede yollar köstebek yuvası gibi, araçların alt takımı kalmadı. Çöp sorunu bitmedi. Daha önce satılan imarlı arsalar bugün milyonluk değerde olmasına rağmen belediyenin o satıştan elde ettiği gelir hem değerinin altında hem de nereye harcandığı belirsiz. Kamu zararı yok diyorlar ama bu tablo tam tersini söylüyor" dedi.