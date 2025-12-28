İzmirli şehit ailesinden Terörsüz Türkiye’ye destek

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir'in Karabağlar ilçesinde Şehit Zekeriya Kılıç'ın anne ve babası Mevlüde ve Hacı Ahmet Kılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette, Terörsüz Türkiye süreci ele alınırken, şehit ailesinin verdiği destek dikkat çekti. Şehit ailesine hitap eden Şebnem Bursalı, Türkiye'nin bugün güven içinde yaşıyor olmasının bedelinin şehitler tarafından ödendiğini vurguladı.

"ACILARIMIZ ORTAK"

Bursalı, "Bu ülkede güvenle yaşıyorsak, evlatlarımızın ve tüm şehitlerimizin fedakârlığı sayesindedir. Sizin acınız bizim de acımızdır. Siz ağlarken biz de ağladık" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet aklı ve millet iradesiyle yürütüldüğünü belirten Bursalı, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle bu süreç başlatıldı. Devletimizin tüm kurumları son derece hassas ve dikkatli şekilde hareket ediyor. Ancak bu sürecin en kıymetli dayanağı, en büyük meşruiyet kaynağı şehit ailelerimizin verdiği destektir" dedi. Şehit babası Hacı Ahmet Kılıç ise yıllar boyunca yaşanan terör olaylarının toplumda derin yaralar açtığını ifade ederek, sürece destek verilmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, "Her gün şehit haberleri görmek, patlamaları izlemek çok ağır bir yük. Bunları bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu mesele bir partinin değil, Türkiye'nin meselesidir. Herkes elini taşın altına koymalı" diye konuştu. Ziyaretin sonunda konuşan Bursalı ise şehit ailelerinin verdiği mesajın önemini vurgulayarak, "Her bir şehit ailemiz 'canımız yandı, başka canlar yanmasın' diyerek destek veriyor" şeklinde konuştu.