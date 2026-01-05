Gazze için acil çağrı

Filistin Diplomasi Merkezi, 2025 yılının sona ermesi ve 2026 yılına girerken önümüzdeki dönemin temel önceliklerini yedi maddede özetledi. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptığı saldırılar kapsamında 71 bin Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin Filistinli de yaralandı ya da sakatlandı.

Merkez tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de 2026 yılının en temel öncelikleri şu şekilde sıraladı: Saldırıların ve soykırımın derhâl ve kalıcı biçimde durdurulması, Filistin halkına yönelik tüm saldırı ve abluka biçimlerinin sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden çekilme. Tüm sınır kapılarının insani, acil yardım, barınma, yakıt ve tıbbi malzemelerin girişine tam ve sürekli olarak açılması. İsrail işgali tarafından tahrip edilen tesislerinin yeniden inşasını kapsayan gerçek ve kapsamlı bir yeniden imar sürecinin başlatılması. Yardım kuruluşları ve insani örgütlerin, herhangi bir engelleme, aksatma veya hedef alınma olmaksızın görevlerini yerine getirebilmelerinin temin edilmesi. İsrail işgalinin işlediği suçlardan dolayı uluslararası hukuk çerçevesinde hesap vermesinin sağlanması ve cezasızlık politikasına son verilmesi.