Kahramanlar unutulmadı

Terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda facianın önüne geçilmesi için canını feda eden polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı Musa Can, şehadetlerinin 9. yılında da unutulmadı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ı, hazırlanan videoyla andı. "İsimleri kalbimizde, izleri her yerde" adı verilen videoda, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Bazı insanlar görev yapar, bazıları ise görevleriyle birlikte tarihe geçer. Bazı isimler vardır, anlatılmaz yaşatılır. Fethi Sekin cesaretiyle yolu açtı. Musa Can görev bilinciyle adaleti ayakta tuttu" dedi.