‘Mağdur olan yine İzmirli’

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çankaya Katlı Otoparkı ile ilgili yürütülen tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yüklendi.

'SORUNLARA ODAKLANIN'

Çankırı, Çankaya Katlı Otoparkı'nın onaylı imar planında katlı otopark alanı olarak yer aldığını hatırlatarak, "Yapı kaçak değildir, plana uygun yapılmıştır. Kemeraltı'nın ihtiyaçları gözetilerek atılmış doğru bir adımdır" dedi. Ceyda Bölünmez Çankırı, "Gerçek niyetinizi açıklayın: Burada otopark istemiyorsunuz. Sonuç yine aynı: Mağdur olan Kemeraltı esnafı ve vatandaşlar. Boş açıklamalar yerine kentin gerçek sorunlarına odaklanın. Bu şehir sizi çözüm üretin diye seçti. Aksi halde kaybeden yine İzmir oluyor" ifadelerini kullandı.