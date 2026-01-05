Meclis’te komisyon raporu gündemde

TBMM, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ve 11. Yargı Paketi'nin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından tatile girmişti. TBMM, 13 günlük tatilin ardından yeniden yoğun mesaiye başlıyor.

Haftalık çalışmalarını yarın devam ettirecek ve olan TBMM Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşecek. Ayrıca Görev süresi 2 ay uzatılan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazımı için çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonda grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol gruplarının temsilcilerinin rapor yazımı için bir araya gelmesi bekleniyor.