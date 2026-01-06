Kaya’dan Peyzaj Mimarları’na Buca cezaevi yanıtı

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Peyzaj Mimarlarının "Buca cezaevi arazisi" açıklamasını değerlendirerek, "Eski planlarda ticaret alanı, AVM var. Bundan haberleri yok gibi davranıyorlar. Şimdi bunu mu istiyorlar? AVM lobisinin sözcülüğünü mü yapıyorlar, buna bakmak lazım" dedi. Peyzaj Mimarları Odası'nın planlara yönelik itirazlarını da yönelik konuşan Kaya, "Bu peyzaj mimarları odasını hatırlayın. Bunlar çok konuşur ama eylemleri farklıdır. Şimdi bu peyzaj mimarları odasının bu konuyla ilgili ne kadar hukuki bilgisi var? Burası bir kamu malı. Kimsenin babasının malı değil burası" dedi.