Maduro’nun ilk sözü “suçsuzum” oldu

ABD'de ilk kez hakim karşısına çıkan Nicolas Maduro'nun ilk sözleri "Amerika benim evimden kaçırdı, suçsuzum" oldu. Maduro ve eşi Cilia Flores, dün hakim karşısına çıktı. ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein tarafından yürütülen davanın duruşmasına Maduro, ayakları kelepçeli getirildi. Yargıç Hellerstein, Maduro'dan ayağa kalkıp kimliğini doğrulamasını istedi. Maduro, tercüman aracılığıyla, Venezuela Devlet Başkanı olduğunu ve evinde "esir alındığını" söyledi. Maduro, hakkındaki uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarını reddederek, "Ben masumum, hala ülkemin başkanıyım" ifadelerini kullandı. Yargıç hukuki meseleleri ele almanın zamanı olmadığını söyleyerek Maduro'nun sözünü kesti ve savunma için vakti olacağını belirtti. Maduro'nun eşi Flores de tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, suçlamaları reddederek, "Tamamen suçsuzum ve masumum" ifadelerini kullandı. Flores, ayrıca Venezuela First Lady'si olduğunu dile getirdi. Yargıç Hellerstein, duruşma boyunca aldığı notların Maduro'da kalmasına izin verirken, Maduro ve eşinin tutuklandıklarını Venezuela konsolosluğuna bildirme hakları olduğunu aktardı. Maduro ve eşi, konsolosluğun kendilerini ziyaret etmesini istediklerini belirtti.

KEFALET TALEBİNDE BULUNMADI

Maduro ve eşi, kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmadı. Maduro'nun avukatı Barry Pollack, Maduro'nun "egemen bir devletin başı olduğunu ve bu statünün sağladığı ayrıcalıklara hakkı olduğunu" dile getirerek, Maduro'nun "kaçırılması" nedeniyle karmaşık bir dava süreci beklediğini söyledi. Maduro'nun eşinin avukatı Mark Donnelly ise Cilia Flores'in kaburgalarında ciddi morluklar olduğunu, röntgen çekilmesi ve fiziksel muayene yapılmasını talep ettiğini söyledi. Maduro'nun bir sonraki duruşmasının 17 Mart'ta olacağı öğrenildi.