Soyer dahil 65 kişi hâkim karşısında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON AŞ'deki kooperatif soruşturması kapsamında, tutuklu sanıklar arasında yer alan Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 65 kişinin hakim karşısına çıktı.

Soruşturma kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil 157 kişi hakkında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında üç ayrı iddianame hazırlandı. Birinci iddianame, asfalt kaplaması ile yol ve inşaat bakım-onarım işlerinde yolsuzluk iddialarını kapsıyor. İkinci iddianame ise iş makinesi ve araç kiralama işlemlerine dair olup, üçüncü iddianame ise, Tunç Soyer, Heval Kaya ve Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 65 sanık hakkında, kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarını içeriyor. Bu dosya İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi; suçlamalar için 3 ila 45 yıl arasında hapis cezası isteniyor