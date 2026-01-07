Trump: Bu operasyonu hiç kimse yapamazdı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyan ABD'nin Başkanı Donald Trump, dün operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Maduro'ya ilişkin "O benim dansımı takli etti. Venezuela operasyonu inanılmazdı, kimse benzer bir operasyon yapamazdı" dedi. Taktiksel olarak kusursuz bir operasyona imza attıklarını belirten Trump, "Bu adamdan yıllarca çok çektiler, Venezuela için çok mutluyum. Dünyanın en büyük, en güçlü ve en korkunç ordusuna sahibiz. Tarifeler sayesinde zenginleştik" şeklinde konuştu.

CANLI YAYINDA GÖZALTI

Maduro ile eşinin gece operasyonunda alıkonulmasıyla ilgili yankılar da sürüyor. ABD içerisinde Kongre ve Temsilciler Meclisi'ndeki tepkilerin yanı sıra eylem düzenleyen vatandaşlar da oldu. Trump hükümetine ve Venezuela'ya yapılan müdahaleye karşı protesto düzenleyen Jessica Plichta isimli genç kadın, gazetecilere röportaj verdi. Genç aktivist röportajında, "Maduro ile yüz yüze tanıştım. İnsanlar onu seviyor, halk onu seçti" ifadelerini kullandı. Sözlerini "Maduro'ya özgürlük" ifadesiyle tamamlayan kadın, röportaj biter bitmez polisler tarafından gözaltına alındı.