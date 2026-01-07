’Türkiye’nin kalkınma maratonu hızla sürüyor’

"Genç İstihdam Hamlesi-GÜÇ Tanıtım Programı"nda konuşan Başkan Erdoğan, milletin emanetini devraldıkları günden beri bilhassa emeğe hak ettiği değerin verilmesi noktasında büyük bir hassasiyetle hareket ettiklerini belirtti. İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de hakkaniyet penceresinden bakarak tesis ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Esnafından çiftçisine, memurundan işçisine, girişimcisinden ihracatçısına, kimsenin mağdur olmadığı, herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hamdolsun hayata geçirdik" dedi.

"EKONOMİMİZ ŞOKLARA DİRENÇLİ"

Erdoğan, "Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat olmak üzere, dört taşıyıcı sütun üzerinde yükselttiğimiz Türkiye ekonomisini hem büyüttük hem de şoklara karşı dirençli hale getirdik. Toplumun tüm kesimlerinin refah ve istikrardan azami ölçüde istifade ettiği, kimsenin geride bırakılmadığı bir düzeni milletimizin desteğiyle inşa ettik. Ekonomik kalkınmayı sosyal kalkınmayla birlikte sürdürdük. Sistemi bir bütün olarak ele aldık. Kalıcı istihdam odaklı çalışmalarımızı, ekonominin her bir paydaşının faydasına olacak şekilde tasarladık. Bunu yaparken özellikle gençlerimizi sisteme doğrudan dahil eden uygulama metotlarıyla teşvik ve destek paketlerini de devreye aldık. Türkiye'nin 23 yıldır devam eden kalkınma maratonu bütün hızıyla sürüyor" diye konuştu. Başkan Erdoğan, gençleri el üstünde tuttuklarını belirterek, "Muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler, bu ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken, biz ekonomideki hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyoruz. Boğazlarına kadar battıkları rüşvet ve yolsuzluk çamurundan duygularını manipüle ettikleri gençlerin omuzlarına basarak kurtulmaya çalışanlara rağmen, biz gençlerimizi el üstünde tutuyor, onlara destek oluyoruz" dedi. Gençliğin Üretim Çağı programına ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Beş temel destek alanını kapsayan 'Gençliğin Üretim Çağı Programı' ile her bir gencimizin yeteneklerini geliştirebildiği, kabiliyetlerini iş gücü piyasasına aktarabildiği, meslek hayatına başlarken devletini yanında hissettiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

27 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE AYRILDI

Güç Programı ile staj imkanlarından beceri kazandırmaya, mesleki yönlendirmeden ücret desteklerine, eğitim ve istihdamda yer almayan gençlere yönelik yenilikçi modellere kadar çok geniş bir yelpazede gençlere ve işverenlere yeni destekler sunacaklarını dile getiren Erdoğan, "Staj desteklerimize önümüzdeki üç yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık. Mevcut staj kapasitesine ilave olarak, üç yılda 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine devlet olarak destek sunacağız. Staj başvurularını bugün itibarıyla İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz. Şimdiden tüm gençlerimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Mesleki ve teknik liselerin son sınıfındaki öğrencilerimizin bilgilerini İŞKUR sistemine aktardık. Meslek yüksek okullarımızın son sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizin bilgilerini de yakında İŞKUR veri tabanına dahil edeceğiz. Her öğrencimize kendileriyle yakından ilgilenecek iş ve meslek danışmanı atayacağız" dedi.

ÖĞRENCİLERE CEP HARÇLIĞI

Üçüncü destek modülü olan NewUp programı ile gençlerin yeni beceriler kazanacağını ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edebileceklerini belirten Erdoğan, "Programa katılan her gencimize günlük 1375 lira cep harçlığı vereceğiz. İş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz. Bu suretle önümüzdeki 3 yıl boyunca her sene 150 bin, 3 yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz. 108 milyar lira kaynak ayırdığımız bu programla eğitim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine yeniden dahil etmiş olacağız. Özel sektörle iş birliğinde tasarladığımız bu programla; 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız. " dedi