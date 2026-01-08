SDG için yolun sonu

Suriye sahasında kirli planlar bozuluyor, Halep'te terör örgütü SDG (PKK/YPG) için yolun sonu görünüyor. Şam yönetimi düğmeye bastı, PKK/YPG'nin sözde mevzilerini meşru hedef ilan etti. Uzmanlar, örgütün köşeye sıkıştığını vurgularken "Çözülme Halep'ten başladı, sırada Deyrizor ve Rakka var" mesajı verdi.

SINIRLI ASKERİ OPERASYON

ŞAM yönetimi, terör örgütü PKK/ YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'ye tanınan sürenin dolmasıyla birlikte Halep'teki terör mevzilerini "meşru hedef" ilan etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen "Gereğini yaparız" mesajlarının ardından, Suriye ordusunun, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'te sınrlı bir askeri operasyon başlatacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, son bir ay içinde terör örgütünün saldırılarında 20'den fazla sivil ve 25'ten fazla askerin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı. Söz konusu saldırıların Halep'te günlük yaşamı ve ticareti ciddi şekilde olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, "Suriye Arap Ordusu, SDG'nin sivil mahallelere, ana yollara ve güvenlik güçlerine yönelik süregelen saldırılarına karşılık olarak Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacaktır" denildi. Operasyonun, yerel bir karar ve Halep halkının talebi doğrultusunda yürütüleceği ifade edilen açıklamada, hedefin; süregelen topçu atışlarını, keskin nişancı ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurmak, güvenliği yeniden sağlamak, Halep-Azez yolunu açmak ve sivilleri korumak olduğu vurgulandı. Askeri faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun şekilde icra edileceği, sivillerin tahliyesine öncelik verileceği ve yalnızca saldırılardan sorumlu silahlı grupların hedef alınacağı belirtildi.