’Türkiye’yi küresel fırtınadan çıkaracağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 2026'daki ilk grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu, kritik mesajlar verdi. AK Parti'nin üye sayısında rekor kırdığını vurgulayan Erdoğan, "AK Partimiz, 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu. İkinci sırada yer alan ana muhalefet partisine bu sene de fark attık; CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır. Öncelikle AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"2026 YILI REFORM YILI OLACAK"

Kriz ve savaşların eksik olmadığı 2025'te milletin emanetine en güzel şekilde sahip çıktıklarını dile getiren Erdoğan, "2026 senesi bir reform yılı olacak. Türkiye Yüzyılı Reform Programımızı inşallah hayata geçireceğiz. Bütçemiz 86 milyonun refahı için hazırlandı.

Dünyanın ve bölgemizin hangi ciddi tehditlerle yüzleştiğini hepimiz takip ediyoruz. Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor, enerji kaynaklarını elde etme ve ticaret yollarını ele geçirme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin, hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor" ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİ

Batı dünyasının, yıllardır başka ülkeleri tehdit etmek ve baskı altına almak için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybettiğini belirten Erdoğan, "Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi sahili selamete ulaştıracak olan kadro bellidir; bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Güçlü Türkiye'nin güvencesi, güçlü bir AK Parti ve güçlü bir Cumhur İttifakı'dır. Emperyalist oyunları bozacak olan irade, tecrübe ve cesaret işte bu kadroda, bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur. Dolayısıyla ne yapacaksak şahsımız için değil, tüm Türkiye için yapacağız; bunu da seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız" dedi.

GÖRKEM DUMAN'A SERT TEPKİ

CHP'li belediyelere yüklenmeye devam eden Erdoğan, İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın belediye işçilerine maaş ödeyemezken Phuket'te tatil yapmasını eleştirdi. Erdoğan, "Yapacağımız her şeyi, doymak bilmez ihtirasları için belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız. Bunu maaş ödeyemez hale getirdikleri belediye bütçeleriyle tropik adalarda keyif çatan aymazların bir daha şehirlerimize musallat olmaması için yapacağız. Bunu yabancılara ülkelerini şikayet etmeyi maharet zanneden kalitesi ve kalibresi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız. Bunu seviyesiz fotoğraflar üzerinden ağababaları adına güya bize mesaj verdiğini düşünen şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız" diye konuştu. Yapılan hizmetlerin vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "İnşallah 2026 yılında tempomuzu daha da artırarak ülkemiz için çalışacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin" dedi.

3 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE KATILDI

Başkan Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'e rozetlerini taktı.Böylece AK Parti'nin vekil sayısı 275'e yükselirken, CHP'nin ise 138'e düştü. TBMM Grup Toplantısı'nın ardında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, DEM Parti ile görüşme konusunda, "Arkadaşlarımıza talep gelmiş. Özellikle hanımlar aralarında bir görüşme yapacaklar" yanıtını verdi. Nicolas Maduro'ya görevden çekilmesi karşılığında Türkiye'ye gitmesinin önerildiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Erdoğan, "Böyle bir şey yok" cevabını verdi.