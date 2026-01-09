ABD’de halk, polis tarafından vurulan kadın için sokakta

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, önceki gün Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından vurulan 37 yaşındaki ABD vatandaşı kadın hayatını kaybetmişti.

Renee Nicole Macklin Good'un trajik ölümünün ardından yüzlerce kişi bir araya gelerek Trump ve ICE birimini protesto etti. ICE'ın Minnesota'yı terk etmesini talep eden kalabalık, toplu sınır dışı edilmelere son verilmesini ve Good'un ölümünden sorumlu kişinin adalet önünde hesap vermesini istedi. Good'un öldürüldüğü noktada anma düzenleyen protestocular, kolluk kuvvetlerine kar topu fırlattı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Good'un kentte yürütülen federal faaliyetleri izleyen yasal bir gözlemci olduğu ve ICE tarafından gözaltı konusunda hedef olmadığı kaydedildi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise tepkilere rağmen ICE memurlarını savundu. Vance, "Federal kolluk kuvvetleri operasyonlarına yasa dışı şekilde müdahale etmeyin ve memurlarımızı arabanızla ezmeye çalışmayın. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.