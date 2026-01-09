AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel, her gün yalan siyasetinde rekor kırıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son açıklamalarına sosyal medya hesabından sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik, Özel'in söylemlerinin siyasi alanın dışına çıktığını vurgulayarak, "Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün 'yalan siyaseti'nde yeni bir rekor kırıyor" ifadelerini kullandı.

TARİHİN EN BÜYÜK YALANI

Çelik, "Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir. Türkiye'de ve dünyada Özgür Özel'in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi yoktur. Özgür Özel'in Türkiye hakkında gerçek bir siyasi perspektifi yok. Ülkemizin etrafındaki gelişmeleri anlamıyor. Dünyadaki gelişmelerden haberi yok. Cumhurbaşkanımızın iradesini, bölgesel ve küresel karşısındaki yaklaşımını anlaması mümkün olmadığı için yaptığı tek iş iftira kampanyasıdır. Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel gelişmelerde nasıl bir yol izleyeceğini tüm dünya takip etmektedir. Özgür Özel'in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır" ifadelerini kullandı.