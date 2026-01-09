Halep’te terörist temizliği başladı

Suriye ordusu, dün saat 13.30'da Halep kentindeki Şeyh Maksud, Beni Zeyd ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG'nin sözde mevzilerini hedef alan bombardımana başladı. Bu mahallelerde ağır silahlı ve bomba yüklü drone kullanan 2 bin SDG'li terörist bulunduğu tespit edildi. SGG'nin kontrol noktası oluşturmaya varana kadar eylemlerde bulunarak merkezi hükümetin kamu otoritesini sarsmaya ve sözde "kurtarılmış bölge" oluşturmaya çalıştığı kaydedildi. Ayrıca teröristlerin, operasyonlarda sivilleri kalkan yaptığı belirtildi.

İSRAİL'DEN SDG'YE YARDIM

Terör örgütünün İsrail'den lojistik ve taktik destek aldığı biliniyor. Suriye yönetimi SDG'yi defalarca uyarmıştı. Merkezi hükümet, "Orada silahlı unsur bulundurarak güç gösterisi yapamazsınız. Devlet içinde devlet görüntüsü veremezsiniz" mesajı verdi. Ancak teröristler bu uyarılara kulak tıkayarak, demokrasi yerine terörizm ve ayrılıkçılığı tercih etti. Tüm bu gelişmelerin ardından Suriye ordusu dün başlattığı operasyonla terör temizliğine start verdi. Operasyonun başlamasıyla birlikte kentin pek çok noktasından silah sesleri yükselirken, halk büyük panik yaşadı. Kent semalarında atıldığı hedeflere doğru ilerleyen roketler ve havan topları görüntülenirken, patlama sesleri duyuldu.

TSK DESTEK VERMEYE HAZIR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da haftalık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısında Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Suriye ordusunun Halep'te başlattığı terörle mücadele operasyonuna ilişkin, "Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak, 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'Tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" denildi.