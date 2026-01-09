Karşıyaka Belediyesi denetimden kaçıyor

AK Parti Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Hasan Ünal, Karşıyaka Belediye Meclisi'nde Denetim Komisyonu'nun 3 üyeyle sınırlandırılmasına sert tepki gösterdi. Alınan kararın şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine açıkça aykırı olduğunu belirten Ünal, bu tercihin denetimi fiilen ortadan kaldırdığını söyledi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal

MUHALEFET ENGELLENDİ

Ünal açıklamasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Denetim Komisyonu'nun en az 3, en fazla 5 üyeden oluşabileceğini açıkça düzenlediğini hatırlatarak, Karşıyaka Belediyesi yönetiminin bu yasal aralığı demokratik temsili sağlamak için değil, muhalefeti dışlamak için kullandığını ifade etti. AK Parti'nin meclisteki oransal temsiline göre, Denetim Komisyonu'nun 5 üyeden oluşması halinde muhalefetin komisyonda yer almasının zorunlu olduğunu vurgulayan Ünal, bu nedenle bilinçli ve kasıtlı bir tercihle komisyonun 3 üyeye düşürüldüğünü söyledi. Bu tercihin, muhalefetin denetim hakkının fiilen gasp edilmesi anlamına geldiğini belirtti. Karşıyaka Belediye Meclisi Başkanı ve Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın oy çokluğuna dayanarak bu süreci yönettiğini ifade eden Ünal, "Bu tutum Karşıyaka halkının hesap sorma hakkının yok sayılmasıdır" dedi.