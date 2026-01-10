“ABD en büyük korsan devlettir”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "kara korsanı" olarak nitelendirdiği ABD Başkanı Donald Trump'ın, devlet başkanı sıfatıyla adım attığı "korsanlık ummanı"nda yeni furya başlattığını söyledi. Trump'ın, korsanlığı bütün denizlerde Amerikan hakimiyetini sağlamak için kullandığını belirten Yalçın, "Bağımsız ve kişisel korsanlık, Trump trendinde devletlerarası korsanlığa evrildi" dedi.

"BM SUSPUS OLDU"

ABD'nin artık en büyük korsan devlet olduğunu dile getiren Yalçın, "Uluslararası hukuk normları fiilen ortadan kalktı. Dünya tehlikeli sürece girdi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun, modern kara korsanı Donald Trump'ın emriyle esir alınarak ABD'ye götürülmesi, ülke halkının iradesine vurulmuş darbe oldu. Trump'ın korsanlık hamleleri, Terörsüz Türkiye'nin ne kadar büyük ve isabetli karar olduğunu gözler önüne serdi" dedi. Birleşmiş Milletler'in "suspus" olduğunu kaydeden Yalçın, ABD'nin sıradaki hedeflerinin Küba ve Grönland olduğunu aktardı. Yalçın, "topyekün savaş tehlikesinin, hiç olmadığı kadar yakın olduğu"nu bildirdi. Nükleer silaha sahip olmanın, bir ülke için varlık ve güvenlik garantisi haline geldiğini vurgulayan Yalçın, Türkiye'nin de kendi nükleer programını başlatmasının elzem olduğunu ifade etti.