“Evrensel hukuka ihtiyacım yok, kendi ahlakım yeterli”

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesine verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşine yönelik operasyon ile birlikte kendisine yönelik artan eleştiriler üzerine Trump, "Bir sınırım var. Kendi ahlakım ve kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Evrensel hukuka ihtiyacım yok" yanıtını verdi. Yönetiminin uluslararası hukuka uyma zorunluluğunun olup olmadığına ilişkin soruya "Evet" cevabını veren Trump, "Bu, uluslararası hukukun tanımına bağlıdır" değerlendirmesini yaptı.