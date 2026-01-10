Saygılı: Kars Halil Atilla İlkokulu’nda sorun çözüldü

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bornova'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Kars Halil Atilla İlkokulu'nun yeniden yapımı sürecinde, Bornova Belediyesi'nin yapı ruhsatı vermeyerek süreci tıkadığını dile getirdi. Belediyenin çıkardığı tüm zorluklara rağmen krizin Bakanlık müdahalesiyle aşıldığını duyuran Saygılı, "CHP belediyeciliği eser değil, engel üretiyor ama engel oldukları durum çözüme kavuşturulmuştur. İzmir'in ve Bornova'nın yükünü almak yerine İzmirli öğrencilere ve ailelerine yük olan Bornova Belediyesi'dir. Borçsuz devraldıkları bir belediyeyi gırtlağına kadar borca batıran da Bornova belediyesini yöneten zihniyettir" ifadelerini kullandı.