Soyer ile Kaya'nın tahliyesine itiraz

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tahliye kararlarına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. Açıklamada, "Şenol Aslanoğlu, Mustafa Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Barış Karcı olmak üzere toplam 65 sanık hakkında kamu davası açılmış olup, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılamanın devam ettiği dava dosyasında tutuklu sanıklar Mustafa Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya hakkında verilen tahliye kararına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilmiştir" denildi.

