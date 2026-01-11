Atatürk’ten Erdoğan’a miras: Nüfus teşviki

EN AZ ÜÇ ÇOCUK SÖYLEMİ

Bu dramatik oran, nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1'in çok altındaydı ve Türkiye'nin uzun vadeli demografik istikrarını tehlikeye atıyordu. 2000'li yılların sonuna gelirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nüfus meselesini en üst düzeyde ulusal politika önceliği haline getirmesi ise tam bir demografik krizi tersine çevirme hamlesiydi.

Erdoğan'ın özellikle evli çiftlere yönelik "en az üç çocuk" söylemi, Türkiye'nin yeniden pronatalist politikaya döndüğünün en net ilanıydı. Erdoğan'ın 8 Mart 2008 tarihli Yeni Asır Gazetesi'nde yayınlanan "Nüfusun yaşlanmaması için en az 3 çocuk yapın. Batı şu anda ağlıyor. Biz de incelettik. Eğer böyle gidersek 2030 yılında Türkiye'nin nüfusu yaşlı bir nüfus haline geliyor. Bunlar, Türk milletinin kökünü kazımak istiyor. Nüfusun azalmamasını istiyorsak 3 çocuk olmalı" sözleri, sadece bir sosyal tavsiye değil, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olma vizyonunun demografik teminatını oluşturma girişimiydi. Başkan Erdoğan, bu vizyonu hayata geçirmek için kapsamlı adımlar atarak ekonomik adımlardan aileyi merkeze alan politikaların yürütülmesine ve aile planlaması stratejisinin yeniden düzenlenmesine kadar çok boyutlu bir strateji benimsedi. Geçmiş propaganda ve algılar bu strateji ile tersine çevrildi.

Atatürk'ün başlattığı ve Rockefeller'ın müdahalesiyle kesintiye uğrayan pronatalist politika, Başkan Erdoğan'ın kararlı adımlarıyla yeniden hayat buluyor. Bu politika dönüşümü, Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç olma yolundaki vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü demografik güç, genç ve dinamik iş gücü sağlayarak sürdürülebilir yüksek ekonomik büyüme potansiyeli sunar. Nüfusu yaşlanan Batı ve rakipler karşısında genç ve kalabalık bir nüfus, Türkiye'nin askeri ve diplomatik ağırlığını artırıyor. İç pazarın canlılığını korur ve yerli üretimi destekler. Özetle, 1960'larda dış baskılarla dayatılan ve ulusal çıkarlarla çelişen politika terk edildi; yerine Türkiye'nin bekası, ekonomik büyümesi ve stratejik hedefleri için hayati önem taşıyan, Atatürk'ün vizyonunu güncelleyen bir pronatalist strateji devreye sokuluyor. Bu strateji, Türkiye'yi yeniden güçlü bir demografik temele oturtarak bölgesel ve küresel alanda iddialı bir oyuncu yapma gayretinin anahtarını elinde tutuyor.

ROCKEFELLER'DAN KOMİSYON HAMLESİ

John D. Rockefeller III ve New York Şehri İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Eleanor Holmes Norton, 8 Ağustos'ta Washington'da düzenlenen bir basın toplantısında birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. Basın toplantısında Rockefeller, Nüfus ve Amerikan Geleceği üzerine bir Vatandaş Komitesi'nin kurulduğunu duyurdu.