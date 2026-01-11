‘Kültürel mirasla gençler arasında köprüler kuralım’

Emine Erdoğan Palet Müzik Okulu'nu ziyaretinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Palet Müzik Okulu'nun dünya genelindeki sayılı müzik okullarından biri olduğunu belirten Erdoğan, "Eminim ki hepimizin göğsünü kabartıyor. Çünkü; bu okulun alelade bir müzik eğitimi vermenin çok ötesinde bir misyonu var. Burada kültürümüz, milli kimliğimiz ve hafızamız çocukların dünyasında yeniden hayat buluyor. Başka bir ifadeyle gelecek geleneğin sağlam ve köklü temelleri üzerinde inşa ediliyor" dedi.

"TOPLUMU BİRBİRİNE BAĞLAR"

Emine Erdoğan, "Türk müziği bu toprakların hikayelerinin biriktiği, acının, sevincin, hasretin, sevdanın ezgiye dönüştüğü büyük bir milli hafızadır. Gönlümüzün ihsanıdır. Bazen yürek tellerimizi titreten, bazen ruhumuzu kanatlandıran şarkılar ve türküler bize aynı hikayenin, aynı kaderin parçası olduğumuzu anlatır. Her ne kadar müzik evrensel olsa da kendi müziğimizi dinlemek içimizde uzun bir yolculuktan sonra eve dönmenin verdiği o derin huzur hissini uyandırır. Çünkü o evde anlaşıldığımızı, kabul gördüğümüzü ve oraya ait olduğumuzu biliriz. İşte bu yüzden müzik toplumu birbirine görünmez bağlarla bağlayan, farklılıkları duyguların potasında eriten ve milli kimliğin oluşumunda temel bir rol üstlenen vazgeçilmez bir unsurdur" diye konuştu.

"BAZI TÜRLER TEHLİKE SAÇIYOR"

Bugün küresel bir fenomene dönüşen bazı müzik türlerinin başta çocuklar ve gençler olmak üzere insanları şiddete yönelttiğini dile getiren Erdoğan, "Ne yazık ki tüm dünyada gençler ağır hakaretler, çirkin düşünceler, cinsel içeriklerde şiddet içeren sözlerin kullanıldığı bir müzik kuryasıyla kuşatılmış durumdalar. Kimlik arayışındaki birçok genç; rol modellerinin böyle bir dünyada arıyorlar. Yapılan araştırmalar gençlerin günde ortalama 2 saat müzik dinlediğini ve müzik kliplerinin yüzde 75'inin uygunsuz haller, şiddet, alkol ve sigara kullanımına özendiren unsurlar içerdiğini söylüyorlar. Halbuki müzik ruhun gıdasıdır. Ancak görüyoruz ki, sanatsal bağlamından koparılan medeniyet kökleri kurutulmuş müzik, yeri geliyor ruhun zehri de olabiliyor. O nedenle kültür ve sanat hayatınızı zenginleştirecek ve kültürel mirasınızla gençler arasında köprüler kuracak bir çaba içinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"EŞİT ŞARTLARDA REKABET OLSUN"

Programda konuşan Yeni Türkiye Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise, "Palet Türk Müziği İlkokulu bizim bundan 7 yıl önce burada kurduğumuz Türkiye'nin ilk Türk müzik ilkokulu. Bugün son 15 yıldır yaptığım aslında bütün vakıf çalışmalarında benim hedefim bu kültürümüzün ihyası ve yeni nesillere hakkıyla aktarılması. Bu okul aslında müzik yeteneği olan 6 yaşındaki çocukların Türk müziğine doğmasını hedefliyor. İstiyoruz ki eşit şartlarda rekabet edebilelim ve 6 yaşında yeteneği keşfedilmiş çocuklarımız Türk müziğiyle müzik eğitimine başlasınlar. Konservatuarlarımızı burada ağırladık. Müzik üstatlarımızı burada ağırladık. Ağırlamaya devam ediyoruz. Burada Türk müziğinin geleceğine dair çalıştaylar yaptık. Yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.