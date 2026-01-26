Aydınlılara müjde Başkan Erdoğan’dan geldi

Başkan Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Aydın'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli bir adımı kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için gerekli adımların atılacağını belirtti. Bu tarihi müjdeyi sosyal medya hesabından da duyuran Erdoğan, "Aydın Çıldır Havalimanının ticari uçuşlara açılması için çalışmaları başlatıyoruz. Ulaştırma Bakanıma gerekli talimatı verdim. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklaması Aydın genelinde büyük yankı uyandırdı. Uzun yıllardır Çıldır Havalimanı'nın aktif hale getirilmesini bekleyen Aydınlılar, müjdeyi sevinçle karşıladı. Vatandaşlar, ticari uçuşların başlamasıyla birlikte Aydın'ın ekonomik, turistik ve sosyal hayatında büyük bir ivme yakalayacağını dile getirirken, kentin Ege Bölgesi'ndeki stratejik konumunun daha da güçleneceğini ifade etti.

AYTO'DAN TEŞEKKÜR

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Ülken, AYTO'nun Çıldır Havalimanı için yıllardır verdiği mücadelenin altını çizdi. Ülken, "2013 yılında göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Aydın Ticaret Odası olarak; Çıldır Havalimanının yolcu ve kargo trafiğine açılması için 2016, 2019 ve 2021 yıllarında bilimsel rapor hazırlama, lobi faaliyetleri dahil her türlü çabayı sarf ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi. AYTO, Aydın'ın 70 yıllık hasreti Çıldır Havaalanı'nın aktifleştirilmesi için ilk raporu 2016'da hazırlamıştı. Başkan Ülken, bilimsel ölçüt ve analizler üzerine bina edilen bu raporu, Başkan Erdoğan'a bizzat kendisi takdim etmişti.

2025'E DİPLOMASİ DAMGASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve kararlı vizyonuyla Türkiye, 2025 yılında küresel belirsizliklerin ve bölgesel krizlerin gölgesinde diplomasi, ekonomi, savunma ve sosyal politikalarda attığı stratejik adımlarla Türkiye Yüzyılı hedeflerine bir adım daha yaklaştı. Gazze'deki insanlık dramına karşı yürütülen aktif diplomasi, Körfez ülkeleriyle kurulan yeni stratejik ortaklıklar, savunma sanayiinde elde edilen tarihi başarılar, "Terörsüz Türkiye" sürecinde alınan mesafe ve deprem bölgelerinde tamamlanan yüz binlerce konut, Erdoğan'ın yoğun liderlik temposunun somut yansımaları oldu.