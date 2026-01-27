Fransa Dışişleri Bakanı bugün Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek olan Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüşecek.

Fidan, Fransız mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde; iki ülke arasında bölgesel ve küresel meselelerle ilgili artan diyalogdan memnuniyet duyulduğunu dile getirecek. Yakalanan bu ivmenin sürdürülerek stratejik bir bakış açısıyla ikili ilişkilerin tüm veçhelerine uygulanması için en üst düzeyde siyasi iradenin mevcut olduğunu vurgulayacak. Fidan'ın terörle mücadelede ortak sorumluluk anlayışı çerçevesinde etkin iş birliğinin sürdürülmesi ve teröre karşı kararlı ortak tutumun öneminin altını çizmesi bekleniyor. Öte yandan Fidan, katıldığı bir programda AB'nin ulus devletlerin yetkilerinin ötesine geçen uluslar üstü bir yapı kurmakta başarılı olduğunu ancak bu başarının, gerçek anlamda medeniyetler arası kapsayıcılığa dönüşemediğini belirtti.