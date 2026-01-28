Demiroğlu: Geçtiğimiz yıl TUSAŞ için süper bir yıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ
) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 2025'i şirket açısından "süper bir yıl" olarak nitelendirdi. HÜRJET'in İspanya'ya 30 uçaklık anlaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Demiroğlu, "Uçak yapıp sadece Türkiye
'nin etkili olduğu bölgedeki ülkelerle değil, Avrupa'ya, NATO
üyesi bir ülkeye jet uçağı, eğitim uçağı satma başarısını göstermiş olduk. Bu da hem TUSAŞ hem de ülke açısından çok büyük bir adımdı. 2025 kazanımlarla dolu, başarılarla dolu ama bir o kadar da sorumluluk üstlendiğimiz bir yıl oldu. Bu başarıyı insansız uçaklarımızda da yakaladık. Hem ANKA ve AKSUNGUR satışlarımız hem de ANKA III'ün testleri devam etti. Birçok ilke imza attık testler açısından. İnşallah bu başarıların 2026'da da artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi.