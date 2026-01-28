'Kürt kardeşlerim oyuna gelmeyin'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu. Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün, Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli başarı hikayelerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, Türk firmalarının dünyanın dört bir yanındaki projeleriyle Türkiye'nin adını yücelttiğini ifade etti.

"ÖNÜMÜZDE YENİ FIRSATLAR VAR"

Erdoğan, yıllık enflasyonun yüzde 30,89 ile son 49 ayın en düşük seviyesine indiğini işaret ederek, "Merkez Bankası rezervlerimizdeki artış aynı şekilde devam ediyor. Bankamızın rezervleri tarihimizde ilk defa 200 milyar dolar bandını aştı. Ekonomideki bu olumlu görünüm, doğal olarak ticaret performansımıza da yansımaktadır. Küresel talebin zayıfladığı ve korumacılığın arttığı 2025 yılında Türkiye, üretim gücünü ve rekabetçiliğini koruyarak mal ihracatında 273,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. Şimdi emeklerimizin, çabalarımızın, fedakarlık ve sabrımızın semerelerini birçok alanda toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin önünde yeni kapılar açılıyor, yeni fırsat pencereleri aralanıyor" dedi.

"SURİYE HALKI BARIŞ İSTİYOR"

Suriye'nin tamamında, eski rejimin varil bombalarıyla enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde büyük bir inşa ve ihya seferberliğinin başlayacağını dile getiren Erdoğan, "1 milyona yakın Suriyelinin hayatına mal olan zulmün etkileri silindikçe, Türkiye'nin destekleriyle Suriye yaralarını sarıp yeniden ayağa kalktıkça bölgemizde artık çok farklı rüzgarlar esecek. Cumhurbaşkanı Şara'nın yayımladığı son kararname ile Esed rejiminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimizin temel haklarının güvenceye alındığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Suriye'nin zenginlikleri terör tahkimatı yerine eğitim için, sağlık için, halkın refah seviyesini artıracak faydalı projeler için kullanılacak. Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor; Arap'ıyla, Türkmen'iyle, Kürt'üyle, Nusayri'siyle kardeşçe yan yana yaşamak istiyor" şeklinde konuştu.

"TERÖRÜN DEVRİ KAPANMIŞTIR"

Erdoğan, gelinen noktada kimsenin ne uğruna olursa olsun Suriye halkına yeni bedeller ödetmeye hakkının olmadığını vurgulayarak, "Terörün, şiddetin, silahın raf ömrü doldu. Devlet içinde devlet olmaz, devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz. Bilhassa Kürt kardeşlerimden rica ediyorum; bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara gelmeyin, istismarcılara prim vermeyin. Türkiye Cumhuriyeti 86 milyon vatandaşı ile özellikle önünü ve yönünü kendisine dönmüş 10 milyonların da en güvenli sığınağıdır. Bu devlet, adını duyunca gözleri umutla parıldayan herkesin devletidir. Türkiye sadece sınırlarının ötesinde değil, dünyanın hiçbir yerinde dost ve kardeşlerinin sıkıntı çekmesine kayıtsız kalmaz, seyirci kalmaz" diye konuştu. Erdoğan, ayrıca Suriye'de 10 Mart mutabakatına uyulmayarak büyük bir hata yapıldığını vurguladı.

KALYON GRUBU'NUN DA YER ALDIĞI 45 FİRMAYA ÖDÜL

Başkan Erdoğan törende, inşaat sektörü dergisi ENR'nin (Engineering News Record) "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde yer alan Türk müteahhitlere ödüllerini verdi. Kalyon grubu Türkiye'nin en büyük 15. büyük müteahhitlik firması olurken dünyanın ise bu alandaki en büyük 131'inci şirketi oldu. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu da ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden aldı