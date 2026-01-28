Netanyahu’nun telefon kamerasına bantlı önlem

Gazze'de binlerce masumun hayattan koparılmasının baş sorumlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisini korumak için farklı yöntemlere başvuruyor.

Netanyahu'nun son zamanlarda "can güvenliğiyle" ilgili sıkıntılar yaşadığı, çeşitli önlemler aldığı biliniyor. Şimdi de cep telefonu ile ilgili önlemler alındığı ortaya çıktı. Katil Netanyahu'nun kullandığı telefonun kamerasının bantla kapatıldığı görüldü. Kamera bantlama hamlesinin, hassas alanlarda casusluk veya kayıt yapılmasını önlemek için bir güvenlik önlemi olarak yapıldığı gündeme geldi.