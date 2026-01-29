AK Partili Saygılı’dan Yalçın Ata’ya ziyaret

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata'yı ziyaret etti. İzmir Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Ata'yı tebrik eden Başkan Saygılı, İzmir genelinde 128 odaya bağlı seçim sürecinin Mart ayı sonuna kadar devam ettiğini hatırlatarak, esnaf ve sanatkârların şehirlerin ekonomik ve sosyal omurgasını oluşturduğunu vurguladı.

"DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRDİ"

Başkan Saygılı, "Esnaf ve sanatkârlarımız, üretimi, ticareti ve hizmeti ayakta tutan en güçlü toplumsal yapılardır. Odalarımız ise yalnızca mesleki temsil kurumları değil; aynı zamanda şehirlerin ekonomik dinamizmini, kültürel hafızasını ve sosyal dayanışmasını yaşatan önemli yapılardır. Bugüne kadar ortaya koyduğu çalışmalarda, Sayın Yalçın Ata'nın, esnafımızın sorunlarına çözüm üretme, kurumlar arası iş birliğini güçlendirme ve İzmir ekonomisine katkı sunma yönündeki gayretli çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Yürütülen projeler, istişare kültürüne verilen önem ve esnafın birleştirici bir anlayışla temsil edilmesi, camiamız adına son derece kıymetlidir. Bu yaklaşımın, önümüzdeki dönemde de birlik ve dayanışmayı güçlendireceğine inanıyoruz" dedi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı olarak oda seçim sürecini yakından takip ettiklerini belirten Bilal Saygılı, seçimlerin adil ve demokratik bir ortamda yürütülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yalçın Ata nezdinde tüm oda başkanlarına ve yöneticilerine teşekkür eden Saygılı, "Seçim sürecinin İzmir esnaf camiasına ve kente hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.