Aziz İhsan Aktaş davasının ikinci duruşması görüldü

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasının ikinci duruşması dün görüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı takip etti. Tutuklu sanık Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar savunmalarını yaptı. Mahkeme başkanı duruşma salonunda tekrar görüntü çekilmesi durumunda izleyici alınmayacağını belirterek duruşmayı erteledi. Duruşma bugün saat 10.00'da devam edecek.
