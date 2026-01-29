Şebnem Bursalı’dan CHP’li Ösen’e tokat gibi cevap: Bilmemek değil öğrenmemek ayıp

İzmir siyasetinde sular durulmuyor. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kentin kronikleşmiş sorunlarını örtbas etmek için "hükümet bizi engelliyor" yalanına sarılan muhalefete, '2026 Yatırım Programı' üzerinden tarihi bir ayar verdi. Yeni Asır'ın manşetine taşıdığı 98 milyar liralık dev yatırım atağını asılsız iddialarla karalamaya çalışan CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'e yanıt veren Bursalı, adeta ders niteliğinde açıklamalarda bulunarak "Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp" dedi.
"KOCA BİR YALANDAN İBARET"
CHP'li Seda Kaya Ösen'in, hükümetin dış kredilere onay vermediği yönündeki iddialarına Resmi Gazete'nin 15 Ocak 2026 tarihli mükerrer sayısını işaret ederek yanıt veren Bursalı, gerçekleri rakamlarla yüzlerine vurdu.
Söz konusu yatırım programında birçok bakanlık ve kurumun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinin de yer aldığını hatırlatan Bursalı, bu projelerin dış kredi ile yürütüldüğüne dikkat çekti. "Hani hükümet dış kredileri onaylamamıştı?" diye soran Bursalı, engelleme iddialarının koca bir yalandan ibaret olduğunu vurgulayarak "Asıl size pes! Yalancısınız net!" ifadeleriyle muhalefetin algı operasyonunu yerle bir etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım programındaki projelerinin dış krediye dayalı olmasını eleştiren Bursalı, belediyenin kendi öz kaynaklarıyla kente ne kattığını sorguladı.
İZMİR İÇİN 98 MİLYARLIK GERÇEK
Programda belediyenin öz kaynaklarıyla yürütülen somut bir proje göremediklerini ifade eden Bursalı, Nasreddin Hoca'nın meşhur fıkrasına atıfta bulunarak İzmirli adına sordu: "Para bittiyse projeler nerede, projeler yoksa para nerede?" Şebnem Bursalı, İzmir'in ulaşımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda devletin desteğini arkasında hissettiğini ve 98 milyar liralık bu devasa bütçenin merkezi hükümetin kente verdiği önemin en somut kanıtı olduğunu belirtti. Yıllardır süregelen "engelleniyoruz" tiyatrosunun artık son bulduğunu ifade eden Bursalı, yerel yönetimi beceriksizliklerini Ankara'ya fatura etmekten vazgeçmeye ve İzmirliye hizmet etmeye davet etti.