'21. yüzyıla Türk mührünü vuracağız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Mirziyoyev'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 103 süvari karşılayıp, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

21 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Erdoğan ve Mirziyoyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı. Erdoğan ve Mirziyoyev, merdivenlerde Türk ve Özbekistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İkili ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ve Mirziyoyev, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na ve anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan ve Mirziyoyev, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

YENİ HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 4. toplantımızı biraz önce tamamladık. Aziz kardeşim Mirzoyev'e Türkiye'ye hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz diyorum. Özbekistan'ın uluslararası planda yükselen yıldızını destekliyoruz. Ülkeler arası dayanışmayı sürekli yükselterek, kapsamlı stratejik ortaklığa çıkardık. İki ülke kurumları işbirliği içinde çalışıyor. 4+4 ortak mekanizmasının birinci toplantısına Ankara'da ev sahipliği yaptık. Birçok projeyi birlikte hayata geçirdik. Ticaret hedefimiz 3 kat arttı. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara yakında ulaşacağımızı düşünüyorum. Türkiye olarak Özbekistan'ın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

15 Aralık"ın Dünya Türk Dili olarak kutlanmasında Şevket Mirziyoyev'in önemli çabaları olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz. Özbekistan İsrail'in Gazze işgaline karşı durma konusunda ilkeli bir tutum sergilemiştir. İnsanlığımızın sınandığı bir dönemde mazlumların yanında duran Özbek kardeşimi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Özbek kardeşlerimizin konu Türkiye olunca sıkça kullandığı bir ifade var: 'Dilimiz bir, gönlümüz bir, acımız da bir. Özbekistan depremde acımızı paylaştı. Özbekistan asrın felaketinin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde 308 konutun yapımını üstlendi" ifadelerini kullandı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise, Türkiye'nin kelimenin tam anlamıyla dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

"TÜRKİYE İLE GURURLANIYORUZ"

Türkiye'nin küresel ölçekte başarılar elde ettiğini ifade eden Mirziyoyev, "Türkiye ile gururlanıyoruz. Sayın Erdoğan'a her zaman saygılarımı sunuyorum ve onu ziyarete çağırıyorum. Kardeş Türk halkına selam ve sevgi yolluyorum. Kardeş Türk halkına nazar değmesin" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Özbekistan'ın Hatay Arsuz'da inşasını üstlendiği 308 konutun anahtar teslim töreni gerçekleşti. Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev, sembolik olarak 5 depremzede aileye evlerinin anahtarını takdim etti. Ayrıca, Özbekistan'ın kendi sınırları dışında açacağı ilk okulun temel atma töreni İstanbul'da gerçekleşti. İki lider temel atma törenine canlı video bağlantısı ile katıldı.