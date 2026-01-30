“Ağustos böceği zihniyetiyle İzmir’in sorunları çözülmez”

AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in 2025 yılını değerlendirirken, yerel yönetimi su, çöp ve körfez üzerinden eleştirdi. Kasapoğlu, "İzmir'in sorunları ideolojik reflekslerle değil, karınca gibi çalışarak çözülür. Ağustos böceği zihniyetiyle bu işler olmaz" dedi.

"SUSUZLUĞA MAHKUM ETTİLER"

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kasapoğlu, İzmir'de yaşanan su kayıplarına dikkat çekerek, barajlardan çıkan her 3 bardak sudan birinin eski ve kaçaklarla dolu şebeke nedeniyle kaybolduğunu savundu. Bu sorunun yıllardır bilindiğini ifade eden Kasapoğlu, "CHP yerel yönetiminin, vatandaşları susuzluğa mahkum etmesi en büyük yanlışlarından biri. Bu süreçleri pozitife çevirecek bir yaklaşım göremiyoruz. Sorunu biliyorsunuz ama çözmek için fedakârlık yok. Bahane var" ifadelerini kullandı. Çöp ve atık yönetimi konusuna da değinen Kasapoğlu, belediyelerin 'çöpünü toplayamayan, topladığını dökecek yer bulamayan' bir tablo ortaya koyduğunu söyledi. Belediyeciliğin mazeret üretme değil, çözüm üretme "İzmirli hem çöp kokusuyla hem hizmet eksikliğiyle karşı karşıya bırakılıyor" diye konuştu.

Körfez temizliği konusunda merkezi hükümetin bugüne kadar üzerine düşeni yaptığını ifade eden Kasapoğlu, İzmir'e su alanında 60 milyar lirayı aşan yatırım gerçekleştirildiğini, kentte 36 baraj, 10 gölet ve 5 içme suyu tesisinin kurulduğunu hatırlattı. Körfezin mevcut durumunun yerel yönetim anlayışının sonucu olduğunu savunan Kasapoğlu, "Biz katkı sunmaya hazırız ama sorumluluk almayan bir anlayışla bu sorunlar büyüyor" dedi.

SAYGILI: TUGAY'IN ÇABALARI İYİ NİYETLİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise İzmir'e yönelik ulaştırma, konut ve şehircilik yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saygılı, İzmir'in en büyük sorunlarından biri olan trafiği rahatlatacak İkinci Çevre Yolu Projesi için kritik aşamaların tamamlandığını açıkladı. Saygılı, 41 kilometre uzunluğunda, 3 gidiş-3 geliş şeritli planlanan projede 10 kavşak, 86 viyadük ve köprü ile toplam uzunluğu 15 bin 980 metreyi bulan 12 tünelin yer alacağını ve en geç 3 yıl içinde tamamlanacağını söyledi. Basmane Çukuru ile ilgili de konuşan Saygılı, TMSF ile İzBB arasında yürütülen niyet protokolüyle sorunun çözüleceğini belirtti. Alanın yüzde 30'unun belediyeye ayrılacağını dile getiren Saygılı, süreci sahiplenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a destek verdiğini, polemik yerine çözümden yana olduklarını ifade etti. Saygılı, "Cemil Tugay'ın yaptığı iyi niyet çabalarıyla TMSF'nin de iyi niyetiyle, Cumhurbaşkanımızın da oluru ile bu noktaya gelindi ve bu iş bitiyor" dedi.