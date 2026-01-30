Aydın Şehir Hastanesi’ne 700 kişilik kadro müjdesi

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Şehir Hastanesi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsünde hizmet vereceğini söyledi. Başkan Erdem, bu kapsamda dev sağlık kampüsünde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliasyon işlemlerinin tamamlandığını ve 700 civarında kadro alımlarına başlanacağını duyurdu. Erdem, "İki yıl içerisinde hastanemizde 100'e yakın Profesör ve Doçent Doktor, ayrıca 600 civarında Tıpta Uzmanlık Eğitimi alan hekim görev yapacaktır" ifadelerini kullandı.