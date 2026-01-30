Baybatur’dan Demirci’ye yeni spor salonu müjdesi

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Demirci ilçesine yapılacak yeni spor salonu projesine ilişkin açıklamada bulundu. Baybatur, Demirci'de gençlerin sporla buluşacağı modern spor salonunun ilçeye kazandırılacağını belirterek, ihale sürecinin 23 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini ve yapım işinin yer tesliminden itibaren 90 gün içinde tamamlanmasının planlandığını söyledi. Baybatur, "Manisa'mızın her ilçesinde gençlerimizin daha sağlıklı, daha güçlü ve daha donanımlı yetişmesi için çalışıyoruz" dedi.