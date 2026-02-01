6 Şubat felaketi sonrası sismik risk devam ediyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgeye ilişkin "Bölge deprem tehlikesi açısından dünyadaki en sismik bölgelerden bir tanesi. Belli bir zaman sonra buradaki enerji boşalımının ilettiği daha farklı faylar üzerinde yeni depremler olacaktır" dedi. Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Sözbilir, Türkiye, 3 yıl önce "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri dünyanın önemli sismik hareketleri arasında yer aldığını söyledi.