Bodrum’da kepçeyle kurtarma operasyonu

Muğla Bodrum'da da yoğun yağış nedeniyle su dolan yolda kalan kamyonetin sürücü, kepçeyle kurtarıldı. Mumcular-Etrim ve Pınarlıbelen bölgelerinde yağış zaman zaman şiddetini artırırken yollarda su birikintileri oluştu. Bir kamyonet yolda mahsur kaldı. İhbarla bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Sürücü, kepçe ile kamyonetten çıkarıldı. Pınarlıbelen Mahallesi'nde ise yağışın etkisiyle bir evin istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu evi su bastı. Belediye ekipleri, evde su tahliye çalışması yaptı. Öte yandan Pınarlıbelen Mahallesi Muhtarı Abdullah Başol, su tahliye ve kurtarma çalışmalarına destek verdi.