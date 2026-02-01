Kurum: Çek senet işlerini siz iyi bilirsiniz Özgür Bey

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samsun'da "Ev Sahibi Türkiye" Kura Çekim Töreni'ne katıldı. Bakan Kurum törende yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine cevap vererek, "Çek senet işlerini siz iyi bilirsiniz Özgür Bey. Baklava kutularını da siz iyi bilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"BU KONULARA GİRME!"

Bakan Kurum, "AK Parti, 24 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; söz verip unutanların değil, söz verip bu sözleri yerine getirenlerin adıdır. Biz deprem bölgesinde 455 bin konutu teslim etmek için gece gündüz çalışırken, biz 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatırken, maalesef muhalefet yine aynı yerde durdu: Laf üretti, algı üretti, engel olmaya çalıştı. Taş üstüne taş koymadı, sadece yapılanı karaladı. Ve o muhalefet deprem bölgesine bir çivi çakmadığı yetmiyormuş gibi, şimdi 200 bin işçimizin emeğini görmezden geliyor, deprem konutları ve kentsel dönüşüm üzerinden şahsımı ve hükümetimizi eleştiriyor. Sana tavsiyem. Bu konulara girme! Bu sular senin suların değil, bu saha senin sahan değil, proje işleri senin işin değil" ifadelerini kullandı. Milletin inandığı hiçbir hedefin ulaşılmaz olmadığını dile getiren Kurum, "Türkiye, yaşadığı her imtihan ve zorluktan daha da güçlenerek çıkan bir ülkedir. Son yıllara ülkemiz sellerden, yangınlara, salgınlardan, depremlere kadar birçok afetle sınandı. Ama hamdolsun hiçbir afette milletimizi çaresiz ve kimsesiz bırakmadık. 'Asrın Felaketi' ile 11 ilimiz ne yazık ki derin bir acı ile sarsıldı. Bu büyük seferberlikle sadece yaralarımızı sarmadık; aynı zamanda millet olarak ne kadar güçlü olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik" şeklinde konuştu.