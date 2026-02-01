Muğla’da eğitimin yol haritası çiziliyor

Muğla'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekler ve Muğla Valili koordinasyonunda Muğla genelinde hayata geçirilecek ve toplam büyüklüğü 2.5 milyar TL'ye ulaşan eğitim yatırımları ile Muğla'nın eğitim vizyonunun ileriye taşınması hedefleniyor.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Muğla'nın eğitim vizyonunu daha ileriye taşıyacak yatırım programı kapsamında; 16 dershaneli Bodrum Akyarlar İlkokulu, 15 dershaneli Hüseyin Boyacı İlkokulu, 4 dershaneli Ş. Barış Akay Anaokulu, 15 dershaneli Dalaman Atakent Ortaokulu, Fethiye 8 dershaneli Gazi Anaokulu, 16 dershaneli Gazi İlkokulu, 16 dershaneli Gazi Ortaokulu ve 16 dershaneli Patlangıç İlkokulu yer alıyor. Muğla Valiliği koordinasyonunda 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda güçlü bir eğitim altyapısının oluşturulması hedefiyle İl Yatırım Programı kapsamında inşa edilecek 2,5 milyar TL yatırım büyüklüğüne ve 276 dershaneden anaokulu, ilkokul ve ortaokul binalarından oluşan eğitim yatırımlarının yanı sıra, Devlet Yatırım Programı kapsamında inşa edilmesi planlanan ve onay sürecindeki lise binası projelerine ilişkin süreçler de yakından takip edildiği açıklandı. Eğitime yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini, çocukların güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarında eğitim görmelerinin, en temel önceliklerden olduğunu belirten Vali Dr. İdris Akbıyık Muğla'da eğitim yatırımlarının ilgili tüm kurumlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde, planlı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Vali Akbıyık, bu önemli yatırımların Muğla eğitimine kazandırılmasında sundukları güçlü destek ve katkılar dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.