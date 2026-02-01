Özgür Özel'e sert tepki! Başkan Erdoğan Çerçioğlu’na sahip çıktı

Yolsuzluk soruşturmalarıyla boğuşan CHP belediyeleri her geçen gün yeni bir skandalla gündeme gelirken, parti lideri Özgür Özel ise, AK Parti'ye katılmasını hazmedemediği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik iftiraya varan sözler kullandı. Özlem Çerçioğlu ise, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Çerçioğlu yaptığı açıklamada, Özel'in ifadelerinin "gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik" olduğunu belirtti ve bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Çerçioğlu, söz konusu beyanların hiçbir hukuki, fiili ya da somut dayanağı bulunmadığını ifade ederek, "Bu açıklamalar kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişimdir" dedi. Özlem Çerçioğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir tepki de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. CHP belediyeleri üzerinden bir "deli dumrul düzeni" kurulduğunu belirten Başkan Erdoğan, belediyeye işi düşen vatandaşların adeta haraca bağlandığını dile getirdi.
'HAYSİYET CELLATLIĞI YAPTILAR'
Erdoğan, ortaya atılan iddiaların ardından sorumluların yüzlerinin kızarması gerektiğini belirterek, "Ortaya saçılan onca pislikten sonra biraz olsun utanacaklarına, çıkıp bir de yargı mensuplarını ve belediye başkanlarımızı tehdit ediyorlar. Kameralar önünde mikrofon tokatlıyorlar" ifadelerini kullandı. Hukukun işleyişine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Kimse cazgırlık yaparak suç bastırmaya çalışmasın. Mahkemelerin Türk milleti adına hesap sormasına engel olamazsınız. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, deliller ışığında en isabetli kararı verecektir" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda da Özlem Çerçioğlu'na sahip çıkan sözler sarf etmişti. Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere tepki göstererek "Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
AİLE GENELGESİ AÇIKLANACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026-2035 dönemini kapsayan yılları "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak ilan etmesiyle nüfus politikalarında uzun dönemli ve kapsamlı stratejilerin devreye alınması için çalışmalar yoğunlaştı. Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle 17 Şubat'ta söz konusu genelgenin tanıtılması planlanıyor.