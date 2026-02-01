Özgür Özel'e sert tepki! Başkan Erdoğan Çerçioğlu’na sahip çıktı

Yolsuzluk soruşturmalarıyla boğuşan CHP belediyeleri her geçen gün yeni bir skandalla gündeme gelirken, parti lideri Özgür Özel ise, AK Parti'ye katılmasını hazmedemediği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik iftiraya varan sözler kullandı. Özlem Çerçioğlu ise, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Çerçioğlu yaptığı açıklamada, Özel'in ifadelerinin "gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik" olduğunu belirtti ve bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Çerçioğlu, söz konusu beyanların hiçbir hukuki, fiili ya da somut dayanağı bulunmadığını ifade ederek, "Bu açıklamalar kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişimdir" dedi. Özlem Çerçioğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir tepki de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. CHP belediyeleri üzerinden bir "deli dumrul düzeni" kurulduğunu belirten Başkan Erdoğan, belediyeye işi düşen vatandaşların adeta haraca bağlandığını dile getirdi.